Operação Lei Seca - Foto: Magno Segllia

Operação Lei SecaFoto: Magno Segllia

Publicado 06/12/2024 10:57

Paraíba do Sul - No último fim de semana, entre sexta-feira (29) e domingo (1º), a Operação Lei Seca autou 446 condutores por alcoolemia em todo o estado do Rio de Janeiro. Os municípios de Paraíba do Sul, Niterói, Belford Roxo e os bairros de Vista Alegre, Barra da Tijuca e Lagoa, na cidade do Rio, registraram as maiores quantidades de flagrantes no bafômetro durante o final de semana.

Nas 36 ações de fiscalização realizadas, a Operação analisou 2.874 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 15,5%.

As ações da Lei Seca de sábado (30) e domingo (01) no município de Paraíba do Sul registraram taxas de 35% (a maior do final de semana) e 27%, respectivamente. No total, foram 154 motoristas abordados e 46 reprovados por alcoolemia. A cidade de Niterói também teve duas blitzes neste final de semana: uma no sábado (30) e outra no domingo. A fiscalização de sábado marcou 17%, com 121 condutores analisados e 20 autuados. No domingo, 26% dos 66 analisados foram enquadrados nos casos de alcoolemia.

Na cidade do Rio, três blitzes (fixas e móveis) na região da Lagoa, Gávea e São Conrado abordaram 91 motoristas e registraram taxa de alcoolemia de 29% no sábado. No bairro da Barra da Tijuca, a Operação flagrou 40 condutores alcoolizados (25%) entre sexta-feira e sábado. Ainda na capital, uma ação de sexta-feira no bairro de Vista Alegre assinalou 23%, foram 29 autuados e 127 abordados.

Na Baixada Fluminense, município de Belford Roxo, a Lei Seca marcou 19% de casos de alcoolemia entre os 133 abordados no sábado.