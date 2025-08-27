Cavalos nas ruas de Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Cavalos nas ruas de Paraíba do SulFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 15:13

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul reforçou que abandono e maus-tratos contra animais são crimes e não serão mais tolerados no município. A partir de setembro, qualquer animal encontrado em situação de abandono ou vítima de maus-tratos será recolhido e encaminhado ao Centro de Reabilitação, localizado na cidade de Porto Real. No local, os animais receberão todos os cuidados necessários até que estejam aptos para adoção ou retorno ao tutor.

Para reaver o animal, o tutor deverá comparecer ao Centro de Reabilitação, em Porto Real, e arcar com os custos referentes à retirada.

“Estamos falando também de saúde pública. Animais abandonados podem causar acidentes graves, até fatais, e isso não pode mais ser tolerado. Nosso compromisso é proteger os animais e também a nossa população”, afirmou o prefeito de Paraíba do Sul, Júlio Canelinha.

Essa medida faz parte de um novo convênio que a Prefeitura está estabelecendo com o Centro de Reabilitação para assim garantir o bem-estar dos animais enquanto estiverem aguardando seus tutores.

A administração municipal ressaltou ainda que o abandono de animais é crime previsto em lei e que as medidas serão rigorosamente cumpridas em Paraíba do Sul.