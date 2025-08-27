Cavalos nas ruas de Paraíba do SulFoto: Divulgação
Prefeitura de Paraíba do Sul anuncia 'tolerância zero' para casos de abandono de animais
Animais em situação de abandono ou vítimas de maus-tratos será levados para o centro de reabilitação, em Porto Real
Werneck receberá construção de 31 casas populares
Trabalho será feito por meio da Companhia Estadual de Habitação
Rua Heinz Weil será interditada nos dias 26 e 27 de agosto
Mapeamento de interferências subterrâneas será realizado
Estação de Tratamento de Esgoto já está em funcionamento em Paraíba do Sul
Unidade tem capacidade para tratar até 2,5 milhões de litros de esgoto por dia
Trem colide com carreta na linha férrea em Paraíba do Sul
Cilindro de gás natural transportado pela carreta estava vazio
Jovem é preso em Três Rios acusado de cometer homicídio em Paraíba do Sul
Prisão ocorreu poucas horas após polícia tomar conhecimento do crime
