Agentes cumpriram mandado de prisãoFoto: Arquivo

Publicado 24/09/2025 18:44

Paraíba do Sul - Nesta quarta-feira (24), policiais civis e militares em uma operação conjunta prenderam um homem de 27 anos pelo crime de violência doméstica em Paraíba do Sul. A prisão do indivíduo havia sido decretada pela Justiça após ele ter atacado a ex-companheira com uma faca.

O homem foi encontrado escondido embaixo de uma cama box em sua residência na Rua Fernando Ferrari, no bairro Salutaris.

Segundo a Polícia Civil, a agressão ocorreu na última sexta-feira após ela se recusar a devolver o dinheiro que ele pagava de pensão alimentícia. Na ocasião, ele afirmou que queria os valores para comprar crack.

O indivíduo foi levado para a 107ª DP.