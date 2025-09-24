Agentes cumpriram mandado de prisãoFoto: Arquivo
Acusado de violência doméstica é preso em Paraíba do Sul
Crime ocorreu na última sexta-feira (19)
Ruas do bairro Palhas serão interditadas para obras
Interdições fazem parte das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE Centro
Águas da Condessa utiliza inteligência artificial para dosagem de produtos na ETA Principal
Iniciativa gera ganhos de eficiência e sustentabilidade
Suspeitos de iniciar queimada em Paraíba do Sul são identificados
Crime ocorreu na BR-393, próximo a um posto de gasolina
Câmara Municipal de Paraíba do Sul publica edital de concurso público
Último concurso foi realizado há 25 anos
Prefeitura de Paraíba do Sul implementa gratificação para servidores da Guarda Municipal
Espera pela adoção da medida passou de seis anos no município
