Eagle e Mamba dão show de bola no jogo de estreia do 1º Torneio de Basquetebol de Paraty - Divulgação/Evento

Publicado 04/07/2023 16:53

Paraty - As equipes Eagle e Mamba largaram na frente no campeonato e venceram seus jogos no 1º Torneio de Basquetebol da Amizade de Paraty, realizado nesse domingo dia 2, em Paraty/RJ . O evento se estenderá por todo o mês de julho.

Torneio será realizado durante o mês de julho Divulgação/Evento

A rodada dupla de domingo teve início com a vitória do Eagle sobre o Lion pelo placar de 55 a 42. O pivô Gil foi o jogador que mais pontuou pelo time vencedor, com 13 pontos, conseguiu 7 rebotes e deu 3 assistências. Em seguida, o Eagle teve o Diego com 12 pontos, 5 assistências e 2 rebotes. Entraram em quadra pelo Eagle os jogadores Yago Belmock, Gil Nascimento, Diego Riveiro, Juliano, Stefano, Cauê Gama, Renato, Nelson, Maria Rita e Felipe Pádua.

Pela equipe do Lion, os jogadores que mais pontuaram foram Gabriel e Bruno, cada um com 12 pontos, e Esmael, com 11. Gabriel ainda conseguiu 18 rebotes e deu 2 assistências, enquanto Bruno conquistou 6 rebotes, mesmo número de rebotes de Esmael na partida. O Lion entrou em quadra com Gabriel Nubile, Bruno Vieira, Esmael, Lucas Souza, Bernard, Vanderlei, Gabriel Araújo e Rafael Araújo.

No outro jogo, partida de fundo, o Mamba venceu o Shark por 55 a 37, com Jhamerson sendo o cestinha da rodada inaugural do torneio com 23 pontos, 17 rebotes e 5 assistências na vitória do Mamba. Depois veio Dudu, com 14 pontos e 4 rebotes. A equipe vencedora atuou no jogo com Dudu Alcântara, Jhamerson, Vitor Henrique, Alan Ramiro, Kennedy, João Nubile, Leandro Barc e Marcos Brown.

Pelo Shark, destaque para Elison, com 10 pontos e 4 rebotes e depois para Vítor, com 6 pontos e 9 rebotes. O Shark atuou na partida com Elison, Vítor Alvarenga, Vítor Nubile, Vander Lobosco, Caio Araújo, Arthur Serra, Lucca Melo, Cainã, Carlos Augusto, Arthur Lee, Milton Júnior e Fernando. As irmãs Márcia e Marta Assad comandaram a arbitragem da rodada de domingo. O 1º Torneio de Basquetebol da Amizade de Paraty terá sequência no domingo que vem, dia 9, com Lion x Mamba, às 9h15, e Shark x Eagle, às 10h45.