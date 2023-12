Os dois motoristas morreram no local do acidente, no km 556 ( Paraty). - Divulgação

Publicado 17/12/2023 17:53 | Atualizado 17/12/2023 17:54

Paraty - Mais um acidente registrado na rodovia Rio-Santos, desta vez em Paraty, na costa verde. A batida foi no km 556, na manhã deste domingo(17). A colisão frontal foi tão violenta que os dois condutores dos veículos envolvidos, um de (51) e o outro (56), não resistiram ao impacto e foram a óbito. Não se sabe o que causou o acidente. A ocorrência foi registrada na 167ª DP ( Paraty). O local do acidente e os corpos foram periciados e encaminhados ao IML de (Angra).

