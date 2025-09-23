Fogo no telhado do restaurante em Paraty - Divulgação/Reprodução rede social

Publicado 23/09/2025 21:29

Paraty - Um incêndio no restaurante Bem Brasil, no centro histórico de Paraty, na noite desta terça-feira (23), mobilizou Corpo de Bombeiros e assustou a população. Apreensivos turistas e moradores acompanhavam de longe o trabalho dos militares para conter as chamas e evitar, que se propagassem para outros imóveis próximos ao local do incidente.

Turistas e moradores do lado de fora registravam o trabalho do Corpo de Bombeiros para conter as chamas Divulgação/Reprodução rede social

O fogo começou, por volta de um pouco mais das 19h, pelo telhado do estabelecimento. As chamas eram vistas pela população. Muita fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Não há informações oficiais de feridos.

O fogo foi controlado e equipes, a quase duas horas após o início do fogo, ainda estavam no local para evitar o surgimento de novos focos. As causas do incêndio serão apuradas. E os prejuízos contabilizados pelos proprietários.