Fogo no telhado do restaurante em ParatyDivulgação/Reprodução rede social
Incêndio em restaurante no centro histórico de Paraty
Mobiliza Corpo de Bombeiros e assusta a população na noite desta terça-feira
Maré alta invade bairros de Paraty e atinge moradores
Inundando casas e ruas. Defesa Civil atende à população afetada. Não há registro oficial de feridos
Atleta morre durante maratona em Paraty
Não se sabe o que teria causado a morte, segundo nota da prefeitura, que lamentou o ocorrido, e informou que "não houve queda durante a prova de corrida PTR 35km", do evento Paraty Brasil by UTMB
Mostra CINE+ de Cinema Brasileiro em Paraty
A programação começou nessa quinta e segue até dia 25 de setembro, com exibição de filmes gratuitos, inclusive, para o público infantil, em vários municípios do Rio, com destaque para costa verde
Paraty é campeão da Série C do futebol do Rio
Com passaporte carimbado para série B, e jogo de estreia no campeonato, no próximo dia 21 de setembro
Paraty garante acesso à Série B2 do Carioca
Que começa em setembro. Depois de conquistar a Taça Waldir Amaral, o time sobe de divisão no futebol profissional do Rio de Janeiro
