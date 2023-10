Aniversário de seis anos foi festejado no último sábado (7) - Divulgação

Publicado 10/10/2023 17:10

No último sábado (7), a Prefeitura de Paty do Alferes celebrou o aniversário de seis anos da Feira Agroecológica do município, na Praça George Jacob Abdue, no Centro. Para comemorar a data, a Secretaria de Agricultura e os feirantes se uniram para a promoção de um dia com diversas atrações, como moda de viola, samba com o grupo Caaipura e os convidados Samba de Roça e Paulo Santana e festival de flores, além dos produtos da agricultura familiar e da agroindústria.



“A feira veio fortalecer a agricultura familiar em nosso município, pois, contando os feirantes e os produtores locais que são fornecedores, são mais de 150 famílias beneficiadas. Outro destaque, é que a feira diversificou a produção em Paty em mais de 300%; em 2017, os nossos agricultores produziam localmente 27 produtos, hoje, são mais de 120. Também criamos o Vale Feira de R$50,00 para nossos servidores municipais, promovendo a alimentação saudável e garantindo uma venda mínima para nossos feirantes. Além disso, a feira movimenta o comércio em nossa cidade, aos sábados, agradando moradores e turistas”, disse o prefeito Juninho Bernardes.



Criada em outubro de 2017, a feira conta, atualmente, com 23 feirantes e 5 empreendimentos da agroindústria (queijos, mel, flores e geleias), além do famoso pastel. A feira acontece todo sábado, das 8h às 13h, na Praça George Jacob Abdue, no Centro, e ao lado da Distrital, em Avelar.