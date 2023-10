Time de basquete disputa a final no domingo (29) - Divulgação

Publicado 26/10/2023 21:08

O time masculino de basquete da Escola Estadual Edmundo Peralta Bernardes,de Paty do Alferes, busca o bicampeonato na Liga Escolar 2023. A grande final será no próximo domingo (29), às 15h, na Escola Americana do Rio de Janeiro, situada na Barra da Tijuca.

Na competição da Liga Estudantil de Basquete 2023, que contou com a participação de 15 escolas particulares de destaque, o time de Paty do Alferes enfrentou desafios significativos e chegou à final após vencer a Escola Americana na semana passada.