Fim das obras está previsto para os próximos mesesDivulgação

Publicado 07/11/2023 10:57

Em poucos meses, a Prefeitura Municipal de Paty do Alferes entregará a ampliação e reforma da quadra esportiva de Pedras Ruivas, espaço democrático e ponto de encontro da população do bairro e arredores. O prefeito Juninho Bernardes visitou a obra que teve início na última semana.

Executada a partir de emenda parlamentar, com recursos da União e do próprio município, a obra envolve troca de alambrado, pintura total da quadra e revisão da parte elétrica. Além disso, os atuais 412,77m² da quadra passarão para 467,56m², em virtude das novas instalações: dois vestiários e dois banheiros, sendo um com acessibilidade.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Fernando Espindola, garante que “as mudanças na quadra esportiva irão proporcionar mais conforto, comodidade e segurança aos usuários do espaço”.

A Prefeitura ressalta que a ação faz parte do pacote de investimentos da gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista em esporte e lazer. Nos últimos anos, foram entregues a reforma e ampliação de áreas esportivas nos bairros Acampamento e Lameirão, um complexo esportivo na Granja Califórnia e a ampliação em mais de 300% no número de alunos das escolinhas esportivas promovidas pela prefeitura.

Ainda este ano, os moradores de Arcozelo também serão beneficiados com uma estrutura esportiva nos moldes do complexo da Granja, com quadras de grama sintética e de areia, parquinho infantil, quiosques e banheiros públicos.

"Estamos investindo em novas estruturas esportivas porque acreditamos no poder transformador do esporte. Além de promover qualidade de vida às nossas crianças e adolescentes, é uma importante ferramenta de socialização para toda a população. O trabalho não para e, logo logo ainda mais patienses poderão usufruir de instalações modernas para a prática de esporte e para bem-estar”, afirma o prefeito.