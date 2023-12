Além da programação oficial da Prefeitura, Paty possui diversas Folias a partir do dia 24 de dezembro - Divulgação

Publicado 11/12/2023 12:10

Em janeiro, as ruas de Paty do Alferes recebem uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas do país, a Folia de Reis. As apresentações serão realizadas no dia 4, no Centro, e em Avelar, no dia seguinte.

Parte do calendário cultural da cidade, a manifestação remete à saga dos três Reis Magos que partiram à procura da manjedoura, guardando o Menino Jesus. “Mais do que expressão da cultura popular, a Folia de Reis é uma importante demonstração da religiosidade do povo, com grande representação na cidade. Temos orgulho em vê-la fortalecida em Paty, ano após ano”, comenta a secretária de Cultura Dolores Lustosa.

Nas folias, cada grupo, formado pelo mestre de folia, o contramestre, músicos, cantadores e palhaços, possui uma bandeira dedicada ao santo de devoção. Os integrantes usam fantasias coloridas, dançam e tocam músicas típicas com diversos instrumentos, como violas, reco-reco, tambores, acordeões, sanfonas, pandeiros e gaitas.

Também conhecida como Reisado, a Folia de Reis possui um caráter cultural e religioso, ocorrendo tradicionalmente entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro (Dia de Reis ou Dia dos Três Reis Magos). Em Paty, as apresentações acontecem para além da organização da Prefeitura. Ao longo do período da festa, é possível assistir diferentes folias percorrendo outros pontos, levando cultura e propagando a fé pelo município.

Programação da Folia de Reis em Paty:

Centro

18:00 Jornada Guia do Oriente

19:00 Jornada Sagrada Volta de Jesus

20:00 Bandeira Encanto do Oriente

21:00 Jornada Estrela da Paz

22:00 Jornada Sagrado Coração de Jesus

Avelar

18:30 Folia de Reis Relíquias dos Reis Magos

19:30 Jornada Estrela Dalva da Sagrada Família

20:30 Irmandade da Sagrada Família Jesus Maria e José

21:30 Jornada Sagrada Estrela de Davi