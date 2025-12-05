A iniciativa, realizada em parceria com a Record Rio e com patrocínio do Governo do Estado do Rio de JaneiroFoto: Divulgação
Caravana do Turismo RJ chega a Paty do Alferes neste sábado (06), promovendo cultura e oportunidades
Projeto contribui para o fomento do turismo nos municípios fluminenses
Copa Dois Estados de Motocross tem final eletrizante em Paty do Alferes
Evento reuniu atletas de diversas categorias, fãs e entusiastas em dois dias de celebração do esporte
Cinema Itinerante volta a Paty com sucessos para toda a família
Filmes "Um tio quase perfeito 2" e "Rio 2" serão exibidos no Centro e na Granja
Paty do Alferes dá início a sete dias de castração gratuita
Em parceria com o FAA Pet, ação poderá atender até 50 bichinhos por dia em Arcozelo
Paty do Alferes recebe a 1ª Feira Viver Territórios no dia 5 de dezembro
Iniciativa celebra o artesanato, a gastronomia, os saberes e os talentos locais
Homem é morto a tiros no Centro de Paty do Alferes
Rapaz de 27 anos foi assassinado enquanto estava em uma lanchonete
