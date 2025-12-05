A iniciativa, realizada em parceria com a Record Rio e com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A iniciativa, realizada em parceria com a Record Rio e com patrocínio do Governo do Estado do Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 14:05

Paty do Alferes - Paty do Alferes recebe, neste sábado (06), a Caravana do Turismo RJ, ação itinerante que percorrerá 12 municípios do estado com programação voltada à valorização dos produtores locais, ao estímulo à economia criativa e ao fortalecimento da atividade turística. A iniciativa, realizada em parceria com a Record Rio e com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, traz palestras, exposições e apresentações artísticas, além do espetáculo “Natal com Dó Ré Mi”.

O evento acontece na Praça George Jacob Abdue (Praça da Estação), com programação ao longo de toda a tarde. Às 13h será realizada palestra sobre o turismo, com foco em qualificação, tendências e oportunidades; às 14h, apresentação com o grupo Chegaê; às 15h, show “Natal com Dó Ré Mi” e a chegada do Papai Noel; e às 17h, encerramento.

Caravana fortalece a economia criativa

Para o prefeito de Paty, Julinho Juju, a Caravana do Turismo RJ “é uma ação fantástica, que beneficia diversos setores”. “A iniciativa contribui para o desenvolvimento do nosso turismo, apresentando oportunidades para o município. Além disso, valoriza os produtores locais e movimenta a economia criativa em um período muito propício para todos”, aponta.

A Caravana do Turismo RJ reforça o compromisso da Secretaria Estadual de Turismo de levar desenvolvimento, cultura e oportunidades para todas as regiões do estado. “É uma ação que valoriza o produtor local, fortalece o empreendedorismo e movimenta a economia criativa, especialmente no interior, numa época muito especial, que é o Natal. O turismo só é forte quando chega para todos, e iniciativas como essa aproximam o Governo do Estado das cidades e dos profissionais que fazem o turismo acontecer na ponta”, destaca o secretário Gustavo Tutuca.