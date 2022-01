Prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, assinou decreto com a prorrogação nesta quarta-feira (5) - Divulgação/Ascom

Prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, assinou decreto com a prorrogação nesta quarta-feira (5)Divulgação/Ascom

Publicado 05/01/2022 21:37

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis prorrogou o prazo para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em cota única com desconto de 10%. Agora, os moradores de Petrópolis terão esse desconto até o dia 20 de janeiro. É uma oportunidade para o morador fazer uma economia em suas despesas, não precisar se preocupar com IPTU até 2023 e ainda ajudar o município a aplicar os recursos em saúde, educação e outras áreas.

O prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, assinou o decreto com a prorrogação nesta quarta-feira (5). Quando o novo governo assumiu a administração, no fim de dezembro, os carnês já haviam sido emitidos, com o prazo de até o dia 6 de janeiro para o pagamento em cota única com desconto de 10%. No entanto, muitos trabalhadores teriam dificuldades em usufruir do benefício, já que, em janeiro, o quinto dia útil é no dia 7.

“Agora, aquele morador que recebe o seu salário no quinto dia útil terá a oportunidade de ter o desconto de 10%. É um desconto importante, principalmente neste momento econômico difícil vivido pelo país”, disse Bomtempo.

Para quem já pagou ou vai pagar o IPTU em cota única até o dia 6, nada muda. Agora, quem já recebeu o carnê e for pagar em cota única a partir do dia 7 deverá descartar o carnê e emitir a segunda via: no site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) ou nos três polos de atendimento criados pela Prefeitura, abertos de segunda a sexta-feira das 9h às 17 horas.

•Centro de Cultura Raul de Leoni (Praça Visconde de Mauá, 305, Centro)

•Secretaria de Fazenda (Avenida Koeler, 260, Centro)

•Inpas (Rua Dr. Alencar Lima, 35, sala 101, Centro)