Adrian Lucas Serafim, de 15 anos e Isac Micael da Silva, de 13 anos, são medalhistas de bronze da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) - Divulgação

Publicado 04/07/2023 15:12

Petrópolis - Os estudantes da rede municipal de ensino Adrian Lucas Serafim, de 15 anos e Isac Micael da Silva, de 13 anos, são medalhistas de bronze da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Adrian é aluno da Escola São Judas Tadeu, na Mosela e Isac estuda na Luiz Carlos Soares, no Morin. A premiação aconteceu na tarde de segunda-feira (3), na cidade do Rio de Janeiro.

“É uma alegria ver essa conquista dos nossos alunos da rede municipal. Parabenizo todo esforço e dedicação desses dois estudantes, todo o apoio dado pela família e o trabalho dos profissionais das duas escolas. Estamos desenvolvendo ações e implantando projetos para mudar a realidade da educação pública da nossa cidade e conquistas como estas devem ser exaltadas”, frisou o prefeito Rubens Bomtempo.

A 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas foi criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área. O público-alvo da OBMEP são alunos e alunas do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio.

“Essa conquista mostra o potencial dos nossos alunos e alunas. Incentivar esses talentos, seja nas disciplinas escolares, mas também nas artes e no esporte, é o papel da escola. Parabéns ao Isac e ao Adrian e a todos que ajudaram nessa conquista”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula.

Adrian e Isac fizeram as provas no ano passado e já estão se preparando para as provas da OBMEP deste ano. “Um sentimento muito gratificante de estar aqui representando Petrópolis. E toda essa experiência de vir para o Rio e participar dessa cerimônia foi muito boa. Espero estar aqui de novo no que vem representando Petrópolis”, disse Adrian, que está no oitavo ano do Ensino Fundamental.

Isac também cursa o oitavo ano do Ensino Fundamental e empolgado para a próxima edição da OBMEP. “Estou muito feliz. Nunca achei que poderia chegar aqui. Agora é estudar mais e no próximo ano tirar uma medalha de ouro, talvez”, disse o estudante.

Equipes da Secretaria de Educação, professores, profissionais de Educação, diretora e familiares dos alunos participaram da cerimônia, que aconteceu no Colégio Dom Pedro II, no bairro de São Cristóvão. Mais de 170 estudantes de todo o Estado do Rio de Janeiro foram premiados nesta edição da OBMEP.