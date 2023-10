Nesta terça-feira (10) foi dia de visitas nas unidades escolares e na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região de Araras - Divulgação

Nesta terça-feira (10) foi dia de visitas nas unidades escolares e na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região de ArarasDivulgação

Publicado 10/10/2023 19:21

Petrópolis - O programa Nosso Bairro do governo municipal está avançando em Araras e Vale das Videiras. Iluminação pública, limpeza urbana, revitalização da sinalização viária e dos abrigos de ônibus, e intervenções nas unidades escolares e de saúde são algumas das ações na região.

Nesta terça-feira (10) foi dia de visitas nas unidades escolares e na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região de Araras. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo; a chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo; a secretária de Educação, Adriana de Paula; e o vereador Júnior Coruja fizeram as visitas.

"Estamos visitando as escolas da região, conversando com as equipes gestoras, ouvindo suas demandas e apresentando nossos projetos para a educação pública da nossa cidade. O objetivo principal é a construção de uma rede sólida, onde todos conversem, troquem ideias e trabalhem juntos", disse Bomtempo.

O Nosso Bairro leva ações integradas da Prefeitura para as comunidades. O programa já chegou ao Independência, Alto da Serra, Posse, Pedro do Rio e Mosela.

"Algumas unidades já promoveram melhorias com recursos do PGDREM, que teve um aumento no valor per capita, no início deste ano. Além da melhoria da estrutura, essas visitas também são importantes para discutirmos os projetos pedagógicos das unidades para construirmos juntos esses projetos", disse a secretária de Educação, Adriana de Paula.

Na UBS Geraldo Fernandes Tavares de Souza, o prefeito Rubens Bomtempo também conversou com a equipe e ouviu as demandas. "A Comdep já está na região realizando intervenções e outras ações vão acontecer dentro do programa Nosso Bairro", ressaltou o prefeito.