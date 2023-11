Prefeitura determinou a desapropriação do terreno para a construção de um muro de contenção e uma área de lazer para a comunidade - Divulgação/PMP

Publicado 15/11/2023 14:54

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis embargou uma obra irregular no Quissamã, pois as as intervenções colocavam em risco outras residências. Fiscais da Defesa Civil (DC) e do Núcleo de Fiscalização de Obras Particulares estiveram no local após denúncia dos moradores.

O prefeito, Rubens Bomtempo, também esteve no local na tarde desta terça-feira (14) junto com o vice prefeito, Paulo Mustrangi; o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers e a secretária de Obras, Vyrna Jacomo. Ele determinou a desapropriação do terreno para a construção de um muro de contenção e uma área de lazer para a comunidade.

“Uma obra irregular colocou vários imóveis em risco. Agora, a medida para garantir a segurança dos moradores é a desapropriação, o muro de contenção e depois a revitalização do espaço com uma pracinha para a comunidade”, disse Bomtempo.

“As intervenções provocaram a desestabilização do terreno, causando danos e colocando em risco as construções vizinhas”, explicou Kempers.