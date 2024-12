Joa vai para seu segundo mandato à frente do município - Foto: Reprodução

Joa vai para seu segundo mandato à frente do municípioFoto: Reprodução

Publicado 23/12/2024 18:50 | Atualizado 23/12/2024 18:51

Três Rios - Na última sexta-feira (20), foi realizada a diplomação de Joacir Barbaglio, prefeito reeleito de Três Rios, ao lado de seu vice, Professor Jacqueson. A cerimônia foi possível após uma decisão do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Joa foi o candidato mais votado do município, mas estava com o registro da candidatura indeferido por conta de contas reprovadas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) correspondentes ao período em que foi presidente da Câmara Municipal. A decisão do TSE permitiu a diplomação do prefeito, mas o registro de candidatura ainda será julgado.

No dia 1º de janeiro, Joa tomará posse para seu segundo mandato à frente de Três Rios, às 18hs, em cerimônia que irá ocorrer no Teatro Celso Peçanha.