Drogas apreendidas pela políciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 06/12/2024 13:54

Três Rios - A Polícia Militar apreendeu dois jovens com drogas em Três Rios. A ação ocorreu no Beco do Manga, na Vila Isabel, após o recebimento de diversas denúncias a respeito de tráfico de drogas na região.

Com o apoio de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram a presença de indivíduos armados e montaram um cerco no local. Na abordagem, os jovens, de 16 anos, foram detidos, enquanto um terceiro indivíduo fugiu, mas deixou um celular para trás.

Na ação, a PM apreendeu 151 pedras de crack, 12 tubos de cocaína, cinco sacolés de maconha, um celular e R$ 220 em espécie.



Ambos foram levados à UPAJ, onde permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.