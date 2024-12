Colônia de férias Sesc RJ - Foto: Ruan Dantas

Publicado 04/12/2024 06:15

Três Rios - Nesta terça-feira (3), o Sesc RJ abriu inscrições de colônia de férias para crianças entre 6 e 12 anos em Três Rios. A programação inclui atividades esportivas e recreativas inclusivas, adaptadas à faixa etária, e contempla dinâmicas que incentivam a integração social. A estrutura do projeto contempla experimentações com esportes adaptados e paralímpicos, além de recreação com cunho educativo. As atividades das colônias vão acontecer de 21 a 31 de janeiro.

As unidades do Sesc em Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Ramos, São Gonçalo, Teresópolis, Tijuca e Três Rios terão 100 vagas disponíveis cada. Já em Campos, Copacabana, Duque de Caxias, Grussaí, Nogueira e Niterói, cada unidade oferecerá 50 vagas.



As inscrições, que devem ser realizadas diretamente na unidade, ocorrem em fases. Começam no dia 3 de dezembro com aqueles que possuem a credencial plena Sesc (carteirinha), seguidos pelos conveniados, no dia 11 de dezembro, e, por fim, serão abertas ao público em geral, no dia 18 de dezembro. O valor varia de acordo com a unidade e inclui todas as atividades, alimentação, seguro, camiseta, credencial e transporte para os passeios previstos.

Valor das inscrições por unidade Sesc

– Duque de Caxias e Niterói: R$ 120 (credenciado pleno), R$ 160 (conveniado) e R$ 200 (público geral)

– Campos, Grussaí, Nogueira, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Ramos, São Gonçalo, Teresópolis, Três Rios: R$ 240 (credenciado pleno), R$ 320 (conveniado) e R$ 400 (público geral)

– Copacabana e Tijuca: R$ 282 (credenciado pleno), R$ 376 (conveniado) e R$ 470 (público geral)