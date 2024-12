Drogas apreendidas pela polícia - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pela políciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 03/12/2024 11:33

Três Rios - A Polícia Militar apreendeu, na madrugada de domingo (1º), drogas no bairro Santa Terezinha. A ação ocorreu em um terreno baldio na Rua C, local já conhecido pelo tráfico de entorpecentes, e também terminou com um homem preso.

Segundo a PM, foram apreendidos 77 pinos de cocaína e 32 pedras de crack. O suspeito foi visto no local e tentou fugir pulando uma cerca, mas foi contido pelos agentes. Ele alegou que procurava R$ 50 perdidos na área.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP.