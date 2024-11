Avenida Zoelo Sola, em Três Rios recebe obras de revitalização - Foto: Rafaela Cassiano/Secid

Avenida Zoelo Sola, em Três Rios recebe obras de revitalizaçãoFoto: Rafaela Cassiano/Secid

Publicado 27/11/2024 18:39 | Atualizado 27/11/2024 18:39

Três Rios - As obras de infraestrutura realizadas pelo Governo do Estado no município de Três Rios, na região Centro-Sul fluminense, estão em fase final, com 90% de conclusão. As intervenções de modernização e drenagem na Avenida Zoelo Sola, executadas pela Secretaria de Estado das Cidades em parceria com a prefeitura municipal, receberam investimento de mais de R$ 40 milhões e buscam resolver um problema histórico de alagamentos na região.

Além de drenagem, os 3,1 km da Avenida Zoelo Sola passaram por ampla revitalização, incluindo a recuperação do pavimento, a construção de um muro de contenção, paisagismo e a implantação de uma ciclovia, que vai reduzir o congestionamento nas principais vias e incentivar a prática de atividades físicas.

"Estamos transformando a infraestrutura do nosso estado com investimentos que refletem diretamente no bem-estar das pessoas. A revitalização da Avenida Zoelo Sola é um exemplo claro de como o Governo do Estado está atuando para resolver problemas históricos e preparar nossas cidades para o futuro. Essa obra não apenas reduz os alagamentos, que há décadas afetam a população, mas também promove mobilidade, segurança e qualidade de vida", avalia o governador Cláudio Castro.

A intervenção histórica na Avenida Zoelo Sola tem como objetivo principal melhorar a trafegabilidade, promovendo maior acessibilidade e locomoção entre os bairros, além de melhorar a mobilidade urbana.

"Sob a liderança do governador Cláudio Castro, estamos comprometidos em desenvolver todo o estado e melhorar a vida da população fluminense. Em breve, Três Rios contará com uma nova Avenida Zoelo Sola, mais moderna, funcional e preparada para os desafios do futuro", destacou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Desde sua criação, há um ano, a Secretaria de Estado das Cidades já viabilizou projetos que somam mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos para melhorias de infraestrutura viária em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Entre as entregas e obras em andamento, o balanço inclui mais de 85 km de pavimentação, 212 km de drenagem e 400 km de calçadas, consolidando um impacto positivo na vida de milhares de fluminenses.