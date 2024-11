Material apreendido no ônibus - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 13/11/2024 16:02

Três Rios - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 300 frascos de lança-perfume e prendeu uma passageira em um ônibus na BR-040, em Três Rios. O entorpecente estava sendo levado para Minas Gerais. A apreensão ocorreu na noite de segunda-feira (11).

Os agentes do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) abordaram um ônibus que fazia o itinerário Rio de Janeiro (RJ) x Juiz de Fora (MG). Durante a fiscalização no compartimento de bagagens, foi encontrada uma mala extremamente pesada, o que levantou suspeitas. Uma passageira foi identificada como proprietária da mala. Foram encontrados 307 frascos de lança-perfume na bagagem. A mulher confessou que receberia R$ 500 para fazer o transporte e a entrega no bairro Filgueiras, em Juiz de Fora.



A ocorrência foi encaminhada para a 108ª DP.