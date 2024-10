Picadeiro Móvel em Três Rios - Foto: Tânia Kolocada

Picadeiro Móvel em Três RiosFoto: Tânia Kolocada

Publicado 26/10/2024 12:31

Três Rios - O Picadeiro Móvel, a mostra itinerante de circo do Sesc RJ, desembarcou nesta sexta-feira (25), em Três Rios. A abertura, que antes aconteceria na Praça São Sebastião com o grupo trirriense Móbile, foi transferida para a quadra do Sesc, devido à previsão de chuva. A companhia vai apresentou, às 19h, o espetáculo “Morada”, que, ao ar livre, combina acrobacia aérea, dança e teatro. A montagem aborda a emergência ambiental com citações do filósofo e escritor Ailton Krenak, do xamã Yanomami Davi Kopenawa e a poesia de Manoel de Barros. Antes da performance, o mágico pernambucano Rauan Moreira abriu a programação, às 18h.



Neste sábado (26), o picadeiro abre a lona no anfiteatro da Praça São Sebastião, onde a maratona de atrações vai iniciar às 11h, com o palhaço Mixuruca (AL) e a dupla de malabaristas da companhia paraense Tracajá. Tem mais palhaços na luta “UFC: União, Força e Comédia”, em que Mimico Putz (AP) e o Palhaço Surddy (PE) prometem arrancar gargalhas do público. A diversão não para com a contorcionista Nadja Lainé (RJ) e a dupla mineira Putú e Tchu, da Cia Pé Vermei, que levam o circo em sua bicicleta. No espetáculo “Virar Peixe”, o público vai se aprofundar nas culturais amazônicas com palhaços paraenses. Poesia e contação de histórias vão compor a apresentação do palhaço Gambiarra, de Pernambuco.



A mostra também vai receber uma atração internacional: a performance “Oceano Pacífico”, que envolve malabarismo com bambolês embalada com música andina ancestral, com a equatoriana Pipa Luke. Vale conferir também a emocionante apresentação “A borboleta”, com a artista baiana Sandra Silva. Em seguida tem mais mágica com Rauan Moreira. O cortejo da companhia Naniko’s Circus (SP) encerra o segundo dia do evento.



No domingo (27), o picadeiro vai abrir a lona na praça também às 11h, com o palhaço Allan Barros (PB) e seu monociclo. O público vai se surpreender com os movimentos de contorcionismo e malabares da gaúcha Dominique Martins. Em “Los Charlatanes”, os ilusionistas Duo Juan & Alejandro (SP) vão divertir o público com suas técnicas de mentalismo e telepatia. O evento ainda vai ter as pernas de pau da Trupe Baião de 2 (SP) e as acrobacias da companhia DuoVerse. O espetáculo “Vórtice”, do centenário Circo Teatro Saltimbanco (RJ), também vai impressionar a plateia. O último dia do evento terá também as performances de Nadja Lainé, Pipa Luke e Sandra Silva. A mostra ainda recebe o goiano Lemon Tilt com suas pernas de pau. Fechando a lona, o cortejo musical “Bravata Volante”, da companhia Bravata de Circo e Teatro encerrará o Picadeiro Móvel.



Oficinas gratuitas e espetáculos em escolas

Além dos espetáculos na praça, o público poderá participar de oficinas gratuitas de perna de pau, malabarismo, mágica, acrobacias e construção de brinquedos durante o evento (veja a programação abaixo). O Sesc RJ vai levar também alguns espetáculos a escolas do município, aproximando ainda mais a arte circense de estudantes e professores. A programação, neste caso, será fechada à comunidade escolar.



Em sua 9ª edição, o Picadeiro Móvel apresenta um panorama da produção circense nacional, promovendo atividades formativas e encontro entre profissionais. A mostra mescla experiências dos circos clássico e contemporâneo, a fim de contribuir com a preservação, fomento e difusão dos trabalhos das famílias de tradição e de trupes de experimentações contemporâneas. A seleção das atividades este ano foi elaborada pelo Sesc RJ em conjunto com a curadora convidada, a artista e produtora cultural pernambucana Odília Nunes, que também integra a programação do projeto.