Drogas apreendidas no Santa TerezinhaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 22/10/2024 11:45

Três Rios - A Polícia Militar apreendeu drogas em um terreno no bairro Santa Terezinha, em Três Rios. A ação foi realizada após a denúncia de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na localidade.

No local, os agentes encontraram o homem acessando repetidamente um terreno baldio para buscar as drogas entre entulhos. Observando a proximidade das viaturas, ele fugiu para uma residência próxima. No local, foram encontradas 48 pedras de crack, 15 buchas de maconha e oito cápsulas de cocaína.

O material foi levado para a 108ª DP.