Vítima morreu no localFoto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 19:27

Três Rios - Um motociclista, de 60 anos, morreu após cair de moto nesta quinta-feira (10), na Rodovia Lúcio Meira, em Três Rios. O acidente ocorreu na altura do km 171 da BR-393, no Bairro Nova Niterói, perto de um posto de combustíveis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista estava molhada por conta da chuva no momento da queda. O homem morreu no local do acidente.