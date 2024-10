Sesc RJ terá atividades em Três Rios no Dia das Crianças - Foto: Divulgação

Sesc RJ terá atividades em Três Rios no Dia das CriançasFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2024 19:32

Três Rios - O Sesc RJ promoverá uma programação gratuita e aberta ao público geral, em 17 unidades da entidade e dois locais externos, para comemorar o Dia das Crianças. O evento é uma oportunidade para debater a importância das experiências na infância, destacar o brincar como fator primordial para o desenvolvimento integral e, neste ano, dar luz a importância dos povos originários, que fazem parte de nossa história. As datas, assim como as atividades oferecidas, variam de acordo com cada unidade.

Em 2024, com intuito de valorizar a diversidade cultural brasileira, incluindo tradições dos povos originários, o Sesc RJ oferecerá ações lúdicas e educativas, com foco no resgate dos jogos e brincadeiras populares. Assim, algumas das atividades oferecidas são: práticas esportivas (futebol, vôlei, basquete, futemesa, etc), brinquedos infláveis, jogos populares e recreativos, circuitos de recreação, brincadeiras aquáticas, apresentações artísticas, arena de games, atividades de artesanato, entre outros.

Dentre as unidades participantes estão: Três Rios, Nogueira, Niterói, Nova Iguaçu, Campos, São Gonçalo, Copacabana, Duque de Caxias, Grussaí, Fazendinha (Penha), Madureira, Nova Friburgo, Ramos, Teresópolis, Tijuca, São João de Meriti e Barra Mansa. Além desses locais, o Sesc RJ também levará programação até o Retiro dos Artistas e ao Park Shopping Campo Grande.