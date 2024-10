Candidato votou na manhã deste domingo - Foto: Vinicius Farah

Publicado 06/10/2024 12:41 | Atualizado 06/10/2024 12:49

Três Rios - Na manhã deste domingo (06), Vinícius Farah, candidato à Prefeitura de Três Rios pelo União Brasil, votou na Escola Elite, no Centro da cidade pela manhã. Acompanhado por apoiadores, Farah reforçou a importância do exercício democrático e da participação cidadã neste momento crucial para o futuro do município.



“Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade e para a democracia. A escolha certa é fundamental para o futuro de Três Rios, e acredito que a participação de cada eleitor é o que garante um governo mais próximo e responsável. Estou confiante de que nossa cidade vai optar pelo caminho do desenvolvimento e das oportunidades. Exercemos hoje o nosso direito mais importante, que é escolher quem vai cuidar da nossa cidade e trabalhar para melhorar a vida de todos”, declarou Vinicius Farah.