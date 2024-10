Sesc oferece serviços gratuitamente durante o Outubro Rosa - Foto: Divulgação

Publicado 03/10/2024 14:01

Petrópolis - Nove unidades do Sesc RJ, incluindo a de Três Rios, estão oferecendo gratuitamente, neste mês de outubro, exames de mamografia, ultrassonografia de mamas e papanicolau, que permitem detectar os cânceres de mama e de colo de útero. A iniciativa faz parte do movimento Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização a respeito da prevenção e diagnóstico dessas neoplasias.

Os exames poderão ser feitos nas clínicas Sesc+ Saúde das unidades de Madureira, Ramos e Tijuca, na capital, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, além de Barra Mansa, Campos dos Goytacazes e Três Rios, no interior do estado. Esses espaços já oferecem o serviço regularmente mediante preço acessível (entre R$ 10 e R$ 50), e neste mês não será cobrado.



O serviço é aberto para mulheres nas faixas etárias entre 25 e 64 anos (papanicolau) e 50 e 69 anos (mamografia), conforme recomendação do Ministério da Saúde. Pacientes fora dessas faixas etárias também poderão ser atendidas, desde que tenham requisição médica. Já a ultrassonografia é dirigida apenas a mulheres com pedido médico ou após a avaliação de enfermagem realizada no local apontar a necessidade do exame. O agendamento pode ser feito presencialmente ou por telefone (veja abaixo os detalhes).



Mais de 5 mil exames ao longo do mês

A previsão é de que em cada unidade sejam realizados 504 exames, totalizando uma oferta de mais de 5 mil testes – contando com a unidade mantida pelo Sesc no Centro de Distribuição do Supermercado Guanabara, exclusivo para funcionários do estabelecimento.

Diagnóstico precoce é determinante para a cura

Especialistas apontam o diagnóstico e o tratamento ainda em estágio inicial como fatores determinantes para o enfrentamento do câncer, com taxas de cura superiores a 90% nos casos de mama e de colo de útero. Somente este ano, os espaços Sesc+ Saúde e as duas Unidades Móveis Sesc Saúde Mulher realizaram cerca de 8 mil exames.



Tradicionalmente, em razão do déficit desses equipamentos e da grande demanda, há casos em que mulheres aguardam de 3 a 9 meses para obter o laudo após a realização dos exames, sendo que no serviço prestado pelo Sesc RJ esse prazo é de menos de 20 dias.



“Devido à grande adesão da campanha realizada em 2023, estamos repetindo a ação este ano e com novidades. Além de contarmos com mais três unidades – Tijuca, São João de Meriti e Três Rios –, adicionamos a ultrassonografia de mamas, um exame complementar à mamografia, que oportuniza o rastreamento das mulheres fora da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. Não podemos admitir a ocorrência de mortes causadas por essas doenças, cujas chances de cura são enormes quando são detectadas em estágio inicial”, explica Marcus Bezerra, gerente de Saúde do Sesc RJ.