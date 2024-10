Publicado 01/10/2024 18:30

A reportagem “Vinicius Farah segue liderando intenções de voto em Três Rios, com 43,3%” teve que ser retirada do ar do site de O Dia, por determinação da Justiça.

A medida atende a uma determinação do Juízo da 174ª Zona Eleitoral de Três Rios, nos autos da representação nº 0600568-53.2024.6.19.0174 da Coligação Coração Pulsando por Três Rios. A pesquisa foi registrada com o nº RJ 02272/2024.