Vinicius Farah, candidato a prefeito de Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 02/10/2024 17:00

Três Rios - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta quarta-feira (2), o entrevistado é Vinicius Farah (União Brasil), que se candidata a prefeito de Três Rios após já ter ocupado o cargo por dois mandatos, de 2009 a 2016. Além disso, foi eleito deputado federal em 2019 e comandou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro de 2021 a 2024.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?





Vinicus Farah - "Minha prioridade a curto prazo será reestruturar as áreas essenciais que impactam diretamente a vida da população, como a Saúde, a Segurança e a Infraestrutura dos bairros. Precisamos garantir o atendimento imediato nas unidades de saúde e zerar as filas de exames com a implementação da central de exames "Três Rios Mais Imagens". Além disso, buscaremos a melhoria na segurança pública, trabalhando junto às forças de segurança para diminuir os índices de criminalidade.

A médio e longo prazo, nosso foco será no desenvolvimento econômico e geração de empregos, com a atração de novas empresas por meio de incentivos fiscais e melhoria da infraestrutura, assim como fizemos com a chegada da GE e da Nestlé na minha gestão anterior. Vamos investir no futuro de Três Rios, garantindo educação de qualidade com escolas em horário integral e oferecendo mais oportunidades de formação para nossos jovens."



Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?



"Na Saúde, precisamos de um atendimento mais rápido e eficiente. Por isso, vamos ampliar o horário das unidades básicas de saúde e implantar o “Planeta Saúde", que vai oferecer atendimento especializado em várias áreas. Também temos a proposta de criar um hospital de atendimento oftalmológico e um centro de fisioterapia na Vila Isabel.

Na Educação, queremos retomar o caminho de sucesso que já trilhamos no passado. Vamos investir em aulas de reforço e em escolas de horário integral para melhorar o desempenho dos nossos estudantes. Três Rios já teve um dos melhores resultados no IDEB do Brasil, e queremos repetir esse feito."



Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?



"Nosso plano é claro: vamos atrair novas empresas com incentivos fiscais e criar um ambiente favorável para os negócios. Três Rios tem localização estratégica, o que já é um atrativo natural, e, além disso, vamos garantir a infraestrutura necessária para essas empresas se instalarem aqui.



Além de atrair grandes empresas, também vamos fomentar o empreendedorismo local, criando linhas de crédito acessíveis para micro e pequenos empresários e para categorias como os mototaxistas. Nosso objetivo é gerar emprego e renda para a nossa população, para que a cidade cresça de forma sustentável.



Também vamos valorizar o servidor público, pois ele é peça fundamental no bom funcionamento da cidade. A ideia é criar um plano de cargos e salários justo e investir em capacitação contínua".



Por qual motivo merece o voto do cidadão trirriense?

"Eu peço seu voto e sua confiança porque já provei que posso fazer a diferença. Nas minhas gestões anteriores, Três Rios cresceu, atraímos milhares de empresas, geramos 18.100 empregos diretos e indiretos, e trouxemos desenvolvimento para a cidade. Fui um prefeito premiado cinco vezes pelo Sebrae Prefeito Empreendedor por ações inovadoras. Nossa gestão é transparente, focada em resultados e em melhorar a vida das pessoas.

Estou preparado para fazer ainda mais por Três Rios. Nossa cidade tem um potencial enorme, e eu, junto com Juarez da Saúde, temos as melhores propostas para transformar esse potencial em realidade".



Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.



"Gostaria de destacar o compromisso também com o transporte público. Vamos implementar a Tarifa Zero, garantindo que toda a população possa se deslocar gratuitamente, sem onerar os trabalhadores e as famílias. Esse projeto vai melhorar a mobilidade, diminuir os custos de vida e integrar melhor os bairros ao centro da cidade. Além disso, vamos construir mais casas populares para os trirrienses, como fizemos em nossa gestão, e implementar diversas ações na assistência social, como a redução em 50% da taxa de esgoto. Estamos prontos para colocar Três Rios novamente no caminho do crescimento, com saúde, educação, emprego e transporte de qualidade para todos. Conto com o apoio de cada trirriense para fazer isso acontecer".