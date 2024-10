Motocicleta recuperada pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 01/10/2024 21:04

Três Rios - Nesta terça-feira (1º), uma motocicleta foi furtada em Três Rios. Assim que a Polícia Militar soube da denúncia, recebeu uma informação sobre a localização do veículo e foi atrás, conseguindo recuperá-la.

No local indicado, os agentes encontraram a moto escondida sob tapumes. Na verificação, foi constatado que a placa, chassi e número do motor intactos. A motocicleta foi levada para a 108ª DP para as medidas de praxe.