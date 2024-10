Rossimar Caiaffa, candidato a prefeito de Três Rios - Foto: Divulgação

Rossimar Caiaffa, candidato a prefeito de Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 04/10/2024 17:00 | Atualizado 04/10/2024 17:29

Três Rios - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta sexta-feira (4), o entrevistado é Rossimar Caiaffa (PRTB). É a primeira vez que Rossimar se candidata, buscando o cargo de prefeito de Três Rios. Na administração pública, trabalhou na Procuradoria-Geral da Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, município em que também atuou como Procurador Jurídico na Câmara Municipal. Além disso, foi advogado da Câmara de Chiador e serviu como Subprocurador Legislativo na Câmara de Três Rios.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?

Rossimar Caiaffa - "Nossa prioridade no curto prazo será organizar a gestão pública, garantindo transparência e eficiência com uma auditoria completa nas contas da Prefeitura. Vamos focar em resolver os problemas mais urgentes da saúde, ampliando o atendimento e reduzindo as filas para exames e consultas. Além disso, daremos atenção especial à educação, começando pela melhoria na infraestrutura das escolas e ampliando o número de vagas em creches e escolas em tempo integral.



A longo prazo, nossa meta é transformar Três Rios em uma Cidade Inteligente, com projetos de incentivo ao empreendedorismo e inovação, modernização e melhorias na infraestrutura, incluindo a construção de novos acessos, obras de drenagem e pavimentação. Também vamos atrair novas empresas para a cidade, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento econômico. Nosso objetivo é garantir uma cidade mais justa, segura e próspera para todos".

Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?

"Na saúde, é fundamental modernizar o sistema de gestão municipal, implantando o prontuário único digital, ampliando o uso da telemedicina para facilitar o atendimento, principalmente nas áreas mais afastadas. Vamos reduzir as filas para exames e consultas especializadas com parcerias públicas e privadas, além de melhorar a infraestrutura das unidades de saúde.



Na educação, o foco será a ampliação das escolas em tempo integral, garantindo que as crianças e jovens tenham um ambiente seguro e propício ao aprendizado. Também vamos investir na capacitação dos profissionais do magistério, na atualização dos currículos e na inclusão de temas como finanças, tecnologia e empreendedorismo, preparando os alunos para os desafios do futuro com atividades que promovam verdadeiramente a capacitação e o desenvolvimento das nossas crianças e jovens em diversas áreas do conhecimento. Por fim, a ampliação da oferta de cursos técnicos e de graduação, e a expansão de vagas nas creches também estão entre nossas prioridades".

Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?

"Nosso plano para a economia inclui a atração de novas empresas por meio de incentivos fiscais e da melhoria da infraestrutura, tornando Três Rios um lugar atrativo para investidores. Vamos focar em setores estratégicos como tecnologia, logística e agronegócio, que têm grande potencial de crescimento, criando um ambiente favorável para a geração de empregos.



Também vamos investir na capacitação profissional, especialmente para os jovens para as oportunidades que irão surgir e para pessoas que buscam se requalificar oferecendo cursos que atendam às demandas do mercado de trabalho. Além disso, valorizaremos o servidor público, com planos de carreira, capacitação e meritocracia, garantindo um serviço público mais eficiente e motivado".

Por qual motivo merece o voto do cidadão trirriense?

"Mereço o voto do cidadão trirriense porque minha candidatura está baseada em um projeto sério e comprometido com o desenvolvimento de Três Rios. Queremos uma gestão transparente, eficiente e humana, que trabalhe para o bem de toda a população, sem privilégios. Tenho um plano de governo claro e focado em soluções reais para melhorar a vida de cada trirriense, voltado principalmente para a saúde, educação, segurança e geração de empregos e renda. Meu objetivo é transformar Três Rios em um lugar onde todos tenham oportunidades reais de crescimento e qualidade de vida, sempre com uma gestão eficiente e ética, ouvindo as necessidades da população".



Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.

"Sim, gostaria de frisar que eu minha Vice, Ludmilla Coimbra, somos a única opção de renovação nesta eleição. Nunca fomos políticos, temos nossas profissões, eu sou Advogado e ela Psicóloga, não imaginávamos estar participando desse pleito se não fosse pela necessidade de representar o anseio de trirrienses que buscam por renovação de verdade. Não temos a política como profissão, e nem muito menos um histórico duvidoso com dinheiro público, condenações ou processos de improbidade. O que nos move, é a vontade de verdadeiramente fazer a diferença na vida dos trirrienses. Gostaria também de reforçar que nossa gestão será baseada na transparência e participação popular. Queremos priorizar o diálogo com a população, ouvindo cada trirriense, cada bairro, cada comunidade, para que assim, possamos entender as necessidades reais das pessoas e oferecer soluções adequadas e que façam sentido para elas. Queremos que cada trirriense se sinta parte do processo de transformação da cidade, por isso vamos criar canais de comunicação e avaliação direta entre a Prefeitura e a população, garantindo que as demandas sejam ouvidas e resolvidas. Nosso compromisso é com o futuro de Três Rios, e acreditamos que com planejamento, seriedade e dedicação, podemos fazer da nossa cidade um exemplo de desenvolvimento e inovação".