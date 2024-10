Material entorpecente apreendido, além de balança e R$ 19,00 em espécie - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 05/10/2024 10:11

Três Rios - Nesta sexta-feira (4), a Polícia Militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas, em Três Rios. A ação ocorreu após uma equipe que estava em patrulhamento receber denúncia sobre a venda de entorpecentes na Rua João Felicidade.

No local, os policiais encontraram um indivíduo com as características descritas na denúncia realizando atitudes suspeitas. Em determinado momento, foi possível vê-lo escondendo uma sacola entre os trilhos da linha férrea. Após o cerco tático, o suspeito foi abordado. Em seguida, os agentes realizaram buscas no local onde a sacola havia sido escondida, sendo encontradas 141 pedras de crack e uma balança de precisão.

O homem foi levado para a 108ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas e o material permaneceu apreendido.