Mandado foi cumprido pela 108ª DPFoto: Reprodução

Publicado 10/10/2024 19:19

Três Rios - Nesta quinta-feira (10), a Polícia Civil prendeu um homem acusado de agredir e estuprar a ex-companheira em Três Rios. Ele foi localizado e capturado em sua residência, após denúncia da vítima.

O crime ocorreu após a mulher aceitar uma carona do homem, com quem tinha um relacionamento, para ir ao trabalho no turno da noite. O autor desviou o caminho para uma estrada deserta, onde desceu do veículo e passou a agredir a vítima com socos e tapas, além de cometer o abuso sexual.