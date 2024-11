Projeto para o local - Foto: Divulgação/PMTR

Projeto para o localFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 05/11/2024 13:38

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios está construindo uma capela mortuária para atender ao Cemitério da Vila Isabel. O trabalho está em estágio avançado, sendo realizado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação.

A estrutura do local já está concluída, com as obras na fase de acabamento. A capela contará com quatro salas de velório no primeiro pavimento, enquanto o térreo terá áreas de administração e zeladoria.