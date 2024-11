Assinatura do termo de cooperação - Foto: Divulgação

Publicado 12/11/2024 17:25

Três Rios - “O TI Rio no nosso território irá propiciar oportunidades para o mercado e empresas da região. Temos boas empresas do setor de tecnologia da informação e o que faltam são as conexões e os processos que permitam as construções associativas. A vinda do TI Rio vai conectar essas empresas e fortalecer nosso ecossistema”. A palavra do coordenador regional do Sebrae-RJ, Jorge Pinho, reflete a expectativa do empresariado do setor centro-sul fluminense com a assinatura do termo de cooperação nesta segunda-feira (11), entre o TI Rio (Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro e o Sicomércio Três Rios (Sindicato do Comércio Varejista de Três Rios, Paraíba do Sul, Areal e Comendador Levy Gasparian), oficializando a criação da nova delegacia regional do TI Rio no município.

Alberto Blois, presidente do TI Rio, diz que a proposta da delegacia regional é dar suporte ao empresariado local. “Vamos fazer um mapeamento da região, oferecer orientações Jurídicas, ações comerciais, pesquisa de RH e outras ações que realizamos na nossa sede. Já estamos planejando o encontro do Rio Info em Três Rios para o ano que vem”, adianta. João Paulo Pereira, empresário local do setor de tecnologia e delegado local do TI Rio complementa dizendo que “o desenvolvimento da tecnologia de informação na região irá impactar não somente as empresas do ramo, mas também os setores industrial e comercial que também utilizam esse tipo de serviço”. Pereira adiantou que irá iniciar o trabalho fazendo uma visita às empresas da região para conhecer as necessidades, traçar as metas e determinar as ações necessárias. “Nosso planejamento será construído conjuntamente com as empresas de TI e consumidores de TI. Posteriormente, iremos visitar os prefeitos e Câmaras de Vereadores eleitos para apresentar o que objetivamos e fortalecer a cadeia de tecnologia da informação, podendo proporcionar emprego e desenvolvimento para a região”, diz o delegado regional do TI Rio.

Diretor da Sicomércio em Três Rios, Sérgio Carvalho disse que essa parceria com o TI Rio é fruto de uma aproximação que se iniciou com o Rio Info Interior realizada na cidade há algum tempo. “Agora, esperamos que mais empresas da região possam participar junto ao TI Rio. E o trabalho inicial será justamente mostrar como o TI Rio poderá dar suporte, orientações e proporcionar a troca de experiências, mesmo tendo a sede na capital. Com isso, a tendência, já no próximo ano, é fortalecer e ampliar o nosso mercado”.

Para Felipe Salzano, da empresa SIG 2000, onde a diretoria do TI Rio começou o dia fazendo uma visita local, “as reuniões mensais e a atuação local irão unir e fortalecer as empresas do interior do Rio”. Diretor Executivo da Lumman Calçados e Sports, Leonardo Rezende, acredita que a troca de experiência entre as empresas da capital e o núcleo de empresas do interior tende a trazer várias vantagens para o público. “O interior tem uma ótima qualidade de vida e um elevado potencial econômico. Essa parceria e o desenvolvimento tecnológico podem facilitar toda a cadeia envolvida com os serviços de tecnologia de informação, seja as empresas do ramo, o comércio e até os clientes.”

O telefone de contato com a delegacia regional do TI Rio em Três Rios é (24)99264-3602.