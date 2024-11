Local passou por reforma completa - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 25/11/2024 07:55 | Atualizado 25/11/2024 07:58

Três Rios - A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Três Rios, nesta segunda (25) e terça-feira (26), terá seu serviço transferido para sua nova sede própria, localizada no segundo andar da "Rodoviária Velha". Todas as atividades administrativas da pasta serão no local.

A antiga rodoviária está em obras e o novo espaço irá centralizar as atividades, além de contar com um auditório para palestras e eventos. A segunda etapa das intervenções será focada no térreo, área que será destinada ao comércio popular.