Nova unidade do SEST SENAT, em Três RiosFoto: Divulgação/SEST SENAT

Publicado 29/11/2024 10:06

Três Rios - Uma nova unidade do SEST SENAT foi inaugurada em Três Rios, na quarta-feira (27). A nova sede fica na Rua Isaltino Silveira, nº 340, no bairro Cantagalo, em um terreno de 9,5 mil metros quadrados. A unidade, maior e mais moderna, foi projetada para aprimorar o atendimento gratuito aos trabalhadores do transporte e beneficiar a população local com uma estrutura de ponta.

Diferenciais e sustentabilidade

Com ambientes inovadores e sustentáveis, a nova unidade amplia a oferta de cursos presenciais e a distância, além de serviços em odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, destacou a importância dessa expansão:

"O SEST SENAT está ampliando sua rede física para proporcionar uma experiência ainda melhor aos usuários, oferecendo soluções integradas de saúde, qualidade de vida e desenvolvimento profissional. Nosso objetivo é fortalecer a empregabilidade e a longevidade das pessoas e das empresas."

Homenagens e impacto social

A nova sede foi batizada de Hélio Soares da Silva, em memória de um dos fundadores da Viação Progresso, uma tradicional empresa de transporte rodoviário de passageiros com sede na cidade. Eduardo Ferreira Rebuzzi, presidente do Conselho Regional do SEST SENAT do Rio de Janeiro, ressaltou a relevância da unidade, que há 19 anos contribui para o crescimento profissional do setor e da comunidade.

Novidades e tecnologia

Com capacidade para 54 mil atendimentos anuais, a unidade incorpora novidades como duas novas especialidades — nutrição e psicologia — e um simulador de direção avançado, que ajuda motoristas a lidar com situações típicas do trânsito, contribuindo para maior segurança viária e redução de custos operacionais. Vinicius Ladeira, diretor executivo nacional interino do SEST SENAT, explicou:

"Tecnologias como o simulador potencializam o aprendizado, promovendo uma condução mais eficiente, segura e sustentável."

Na área de esporte e lazer, o novo espaço inclui um campo de futebol society com medidas oficiais, acessível aos trabalhadores do transporte e à população.

Estrutura e abrangência

A nova unidade possui três salas de aula, uma específica para o simulador de direção, outra para Educação a Distância (EaD) e quatro consultórios dedicados aos atendimentos de saúde. Com um investimento superior a R$ 21 milhões, a nova sede reflete o compromisso do SEST SENAT com o desenvolvimento local e regional.

Presença no estado e no Brasil

O estado do Rio de Janeiro conta com 10 unidades do SEST SENAT, integrando uma rede nacional de 169 unidades em todas as regiões do país. Essas unidades desempenham papel fundamental na formação e qualificação profissional, alinhadas às demandas do setor de transporte.