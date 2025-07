Ações de castração em Petrópolis - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 23/07/2025 21:26

Petrópolis - Em menos de sete meses, a Prefeitura realizou 3441 castrações de cães e gatos da cidade em mutirões de cirurgias gratuitas. Já foram quatro etapas nas regiões: Araras (269 cirurgias), Itaipava (1599 cirurgias), Quitandinha (623 cirurgias) e Retiro (950 cirurgias). Os animais são cadastrados previamente nas unidades de saúde e os tutores recebem a data e horário que precisam comparecer ao local do castramóvel para a realização dos procedimentos.

"Esses dados demonstram o compromisso da nossa administração com a saúde e o bem-estar dos animais. Estamos trabalhando para garantir que os pets de Petrópolis tenham uma vida mais saudável", comentou o prefeito Hingo Hammes.

No dia da cirurgia, os tutores comparecem com o animal em jejum e seguindo as orientações passadas pelos profissionais de saúde. O animal passa pelo procedimento e é liberado no mesmo dia para fazer o pós-operatório em casa, junto da família. As cirurgias acontecem em um castramóvel que conta com uma equipe de 14 pessoas, sendo sete veterinários. A unidade tem capacidade para realizar cerca de 150 cirurgias por dia e conta apoio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental.

"A castração é um procedimento importante para prevenir doenças e controlar a população de animais na cidade. É importante poder oferecer esse serviço gratuito à população e garantir que os pets sejam tratados com dignidade e respeito", explicou o secretário de saúde, Luís Cruzick.