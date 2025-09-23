Agita Petrópolis - Foto: Divulgaçaõ

Petrópolis - No último domingo (21), foi celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Uma data que reforça a importância da inclusão e respeito. Em Petrópolis, o programa Agita tem histórias inspiradoras de superação, inclusão e respeito.

Uma dessas histórias é a de Davi Lopes, de 47 anos. Após enfrentar um glaucoma, Davi perdeu completamente a visão do olho direito e hoje possui apenas 20% da visão no esquerdo. Mesmo diante desse obstáculo, em abril deste ano ele entrou para o programa e, desde então, é presença garantida em todas as aulas de Karatê, Jiu-jitsu e Taekwondo do Agita Petrópolis.

“Para mim é muito gratificante, porque por meio das aulas de artes marciais eu melhorei muito minha percepção de espaço e reflexo, trabalhou meu equilíbrio e minha percepção de luminosidade”, contou Davi.

Davi acrescenta que foi um desafio enfrentar o preconceito. “Até eu mesmo tinha um pouco de preconceito, mas aqui eu tenho atividades adaptadas para minha condição. Nós precisamos de condicionamento físico também, então eu quero que esse trabalho não pare e continue para mais pessoas com deficiência”, finalizou.

Para o prefeito Hingo Hammes a inclusão é um dos pilares do Agita Petrópolis. “Quando iniciamos o Agita, pensamos em oferecer a toda a população oportunidades de qualidade de vida, saúde e bem-estar. O Davi é um dos exemplos de sucesso desse trabalho’’, comemorou.

O secretário de Esporte, Lazer, Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Leandro Kronenberger, ressaltou que o programa é aberto a todos. “Nós da educação sempre queremos incluir todos, é uma característica nossa e da equipe Hingo Hammes. Queremos que a história do Davi sirva de exemplo e inspiração para todos que a conhecerem”, afirmou.