Agita PetrópolisFoto: Divulgaçaõ
História de superação: aluno cego é referência no Agita Petrópolis
Mesmo diante dos obstáculos, Davi Lopes se destaca em diversas aulas
História de superação: aluno cego é referência no Agita Petrópolis
Mesmo diante dos obstáculos, Davi Lopes se destaca em diversas aulas
Com 84% de comparecimento, recadastramento do Aluguel Social do Estado continua no Centro de Cultura
Mais de 250 beneficiários deixaram de fazer o procedimento na data correta até aqui; prazo é até fim de outubro
Feirinha de Itaipava completa 32 anos
Moda, gastronomia e lazer do local movimentam Petrópolis e atraem visitantes todo fim de semana
Prefeitura adquire novo ônibus para o Consultório na Rua
Veículo foi adquirido com recurso do Governo do Estado
Festival Paralímpico em Petrópolis promove inclusão para 345 crianças e jovens
O evento, realizado no 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, teve capoeira, atletismo, pickleball e muita atividade em família
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.