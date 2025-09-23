Nathan Mendonça, aluno de Petrópolis - Foto: Divulgação

Nathan Mendonça, aluno de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 16:54

Petrópolis - Nesta semana, entre 23 e 27 de setembro, 25 jovens da Firjan Senai estarão em Brasília representando o Rio de Janeiro na última etapa do WorldSkills Brasil 2025, competição que reúne os melhores jovens profissionais técnicos do país. A Firjan Senai teve profissionais classificados em seis ocupações, de Segurança Cibernética a Integração de Sistemas Robóticos, oriundos de oito cidades de todas as regiões do estado do Rio, num total de 12 unidades com representantes na elite nacional – sendo a quarta instituição com mais classificados, atrás apenas do Paraná (36), São Paulo (47) e Minas Gerais (50).

Os competidores têm entre 21 e 24 anos e precisam demonstrar conhecimentos, habilidades técnicas individuais e coletivas, atitudes e competências necessárias para executar atividades específicas, alinhadas aos desafios da indústria de cada uma das ocupações profissionais. As ocupações com representantes da Firjan Senai são as de Controle Industrial, Construção Digital BIM, Integração de Sistemas Robóticos, Manufatura Aditiva, Segurança Cibernética e Tecnologia em Design Gráfico, cujos competidores são das unidades Itaguaí, Petrópolis, Macaé, Três Rios, Maracanã, Resende, Jacarepaguá, Nova Iguaçu, Benfica, Tijuca, Barra do Piraí, Caxias.

“Ver nossos competidores chegarem à final da WorldSkills Brasil 2025 é a maior prova de que nosso objetivo de elevar a qualidade da formação profissional está sendo alcançado. Essa jornada reflete o trabalho em equipe, a dedicação de todos e a nossa busca incessante pela excelência”, destacou o gerente de Educação Profissional da Firjan Senai, Edson Melo.

Nathan Mendonça, aluno da Firjan Senai Petrópolis foi destaque em ‘Tecnologia Web’, área estratégica para o futuro da indústria.

"Agora com a premiação em Brasília, a minha expectativa é descobrir a minha posição no pódio e saber se irei representar Firjan Senai e o Brasil no ano que vem. Me sinto muito honrado em poder representar Petrópolis e o Rio de Janeiro", disse.

Este ano, um dos destaques da competição nacional foi o expressivo crescimento da participação feminina em áreas historicamente ocupadas por homens, como soldagem, tecnologia de energia verde, panificação, segurança cibernética, construção digital BIM, além de logística e envio internacional. Realizada pelo Departamento Nacional do Senai, a WorldSkills Brasil e a competição mundial WorldSkills, que será realizada em Xangai, na China, em 2026, funcionam como verdadeiras vitrines tecnológicas, especialmente considerando que cerca de 70 países participam da última etapa.

“A competição vai focar sempre o processo industrial e a formação do cidadão como pessoa e como profissional. Para a indústria do Rio, é uma perspectiva de ganho de qualidade”, afirmou Adilson Dantas, especialista técnico em Educação Profissional da Firjan Senai.

Rumo ao Mundial

Em Brasília, os jovens classificados entre os três primeiros lugares vão a Brasília para conhecer sua classificação final. Mas mesmo quem levar medalha de ouro em Brasília não estará automaticamente classificado para o Mundial na China, no ano que vem. O DN definiu novas diretrizes com o objetivo de selecionar os melhores alunos mais próximo da ida à China. Os três primeiros de cada ocupação passarão por treinamento do DN e da Firjan Senai em 2026.