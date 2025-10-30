Rua Fabrício de Matos será fechada no fim de semanaFoto: Divulgação
Expectativa é que cemitérios de Petrópolis recebam mais de 20 mil pessoas durante o feriado de Finados
Município tem sete cemitérios
Abastecimento de água será temporariamente interrompido na Mosela nesta quinta-feira
Previsão é de retorno gradativo após o fim dos trabalhos
Hugo Leal anuncia recursos para iniciativas que transformam vidas no Projeto C3, no Valparaíso
Instituição atende mais de 65 crianças e adolescentes
Concerto Espiritual celebra o Dia de Finados com o Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis
Apresentação será na Igreja do Sagrado Coração de Jesus
Guarda Civil promove cinoterapia em instituições de acolhimento de idosos
Trabalho traz impactos significativos para o público mais velho, estimulando comunicação, funções motoras e fortalecimento de vínculos emocionais
Caminhada do Outubro Rosa reúne centenas no Centro e reforça mensagem de prevenção ao câncer de mama
Evento encerrou mês de ações contra a doença
