Rua Fabrício de Matos será fechada no fim de semanaFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 19:04

Petrópolis - Os cemitérios de Petrópolis devem receber entre 20 mil e 30 mil pessoas neste fim de semana, durante o feriado de Finados. Para isso, a Prefeitura organizou uma operação especial, principalmente no Cemitério Municipal do Centro, o maior da cidade e que terá maior movimentação tanto no sábado (1º) quanto no domingo. Ao longo do mês de outubro, os espaços receberam diversos serviços como limpeza, roçada, poda e ações de jardinagem, revitalização da sinalização de trânsito, pintura externa, melhoria de corrimão e iluminação pública.

"Todo trabalho foi realizado para deixar os cemitérios da cidade prontos para receber as pessoas que desejam homenagear parentes e amigos mortos tanto na véspera quanto no Dia de Finados", disse o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Marcelo Chitão - a administração dos cemitérios é vinculada à SSSOP.

A Rua Fabrício Mattos, onde fica o cemitério do Centro, ficará fechada a partir de 08h de sábado e será liberada às 18h de domingo. Idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção vão contar com transporte em sistema "sobe e desce" durante o período de funcionamento do cemitério. Nos dois dias, os portões ficarão abertos de 08h às 18h.

Agentes da CPTrans e da Guarda Civil Municipal (GCM) estarão de prontidão para fazer a orientação do trânsito e segurança no trecho. Ainda no local, o Departamento de Fiscalização de Posturas deu autorização para funcionamento de pelo menos 13 ambulantes para venda de flores nos dois dias.

No domingo, Dia de Finados, serão realizadas quatro missas no cemitério do Centro, às 08h, 10h, 14h e 16h. No segundo horário, a missa será celebrada pelo bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portella Amado. Já a última será presidida pelo frei Paulo Santana, da Igreja do Sagrado.

O Cemitério do Centro é o maior da cidade, com mais de oito mil sepulturas. Além deles, o município tem mais seis em Itaipava, Secretário, Vale das Videiras, Brejal, Garibu (Posse) e Quarteirão Worms (km 92 da BR-040).