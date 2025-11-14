Recursos são fundamentais para continuidade do projeto - Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 20:40

Petrópolis - O deputado federal Hugo Leal destinou R$ 100 mil ao Projeto Renovar, em Corrêas, fortalecendo as ações voltadas ao acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. O parlamentar tem mantido apoio contínuo a iniciativas sociais no município, destinando recursos anuais para ampliar o atendimento e garantir estrutura adequada às entidades.

O Renovar atua no contraturno escolar, oferecendo oficinas socioeducativas e culturais e acompanhamento técnico nas áreas de psicologia, psicopedagogia, serviço social e nutrição. O projeto busca melhorar o desempenho escolar e fortalecer os vínculos familiares, com triagens sociais, visitas domiciliares e planos individualizados de acompanhamento.

As famílias assistidas recebem leite, medicamentos, cestas básicas e apoio material conforme suas necessidades, além de participarem de ações educativas e oficinas do programa “Conhecer para Transformar”, que inclui estudo dirigido, música, teatro, dança, sustentabilidade socioambiental e mídia digital.

"O Renovar realiza um trabalho de acolhimento que transforma vidas e fortalece famílias inteiras. É uma honra poder contribuir para que esse projeto continue crescendo e ampliando seu impacto social", afirmou o deputado Hugo Leal.

Reconhecido por seu compromisso com as causas sociais, o parlamentar também apoia projetos esportivos, ações voltadas a pessoas com deficiência, autistas, idosos e creches comunitárias em diversas regiões do estado.