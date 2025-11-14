Recursos são fundamentais para continuidade do projetoFoto: Divulgação
Com apoio de Hugo Leal, Projeto Renovar amplia atendimento a crianças e famílias em vulnerabilidade em Corrêas
Parlamentar apoia continuamente ações sociais no município
Espetáculo 'Jorge, O Santo Guerreiro' terá apresentação no Centro de Cultura
Ingressos estarão disponíveis duas horas antes da atração
Com apoio de Hugo Leal, Terra Santa amplia projetos para crianças, jovens e idosos em Petrópolis
Verba fortalece ações sociais da instituição
Homem que estuprou a própria afilhada de 12 anos é preso em Itaipava
Crime ocorreu em 2019
Quase 600 jovens se alistam em ação do TRE em Petrópolis
#PartiuVotar foi realizado em Araras, na Posse e no Centro
Dr. Aloisio Barbosa assume Secretaria de Saúde de Petrópolis
Luis Cruzick sai da pasta e assume a presidência do Sehac
APPO alcança quase 2 mil pessoas com ações do Outubro Rosa 2025 em Petrópolis
Com o tema "Cuidados Paliativos: Cada momento conta, cada gesto importa", campanha mobilizou toda a cidade em palestras, ações educativas e atividades de acolhimento sobre prevenção, diagnóstico precoce e qualidade de vida
