• Dunhill: 18 pacotes – 180 unidades
• Rothmans: 65 pacotes – 650 unidades
• Lucky Strike: 11 pacotes – 110 unidades
• Kent: 2 pacotes – 20 unidades
• Marlboro: 2 pacotes – 20 unidades
Polícia prende homem e apreende mais de 1,4 mil maços de cigarro no Independência
Agentes do 26º BPM realizaram a prisão
