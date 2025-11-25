Cigarros apreendidos pela polícia - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 25/11/2025 19:59

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu um homem de 48 anos nesta terça-feira (25) pelos crimes de falsificação, contrabando e comércio irregular de produtos controlados. A ação foi realizada no Independência, em Petrópolis, e um grande volume de cigarros foi apreendido.

De acordo com o 26º BPM, uma equipe avistou o suspeito manipulando muitos maços de cigarros na caçamba de um veículo. Na abordagem, os agentes encontraram um grande os produtos de diversas marcas, todos sem nota fiscal. Além disso, havia um talão com registros de venda, indicando um possível comércio irregular.

Ao todo, 1.460 maços foram apreendidos:

• Gift: 48 pacotes – 480 unidades

• Dunhill: 18 pacotes – 180 unidades

• Rothmans: 65 pacotes – 650 unidades

• Lucky Strike: 11 pacotes – 110 unidades

• Kent: 2 pacotes – 20 unidades

• Marlboro: 2 pacotes – 20 unidades

Também foram arrecadados R$ 2.990,00 em espécie e um talão de anotações de venda.

O acusado foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia. O material permaneceu apreendido para as devidas análises.