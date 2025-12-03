Petrópolis foi um dos 260 município selecionados - Foto: Divulgação/Governo Federal

Publicado 03/12/2025 19:20 | Atualizado 03/12/2025 19:21

Petrópolis - Através do programa Arenas Brasil, do PAC Seleções, Petrópolis irá receber investimentos de R$ 1,5 milhão para a construção de equipamentos esportivos no Duarte da Silveira. O anúncio foi feito na última semana pelo Ministério do Esporte, que contemplou apenas 260 cidades em todo país. O projeto foi cadastrado junto ao Governo Federal no início do ano.

De acordo com o Ministério do Esporte, o valor liberado vai permitir a construção de um campo de futebol society com grama sintética, quadra de basquete 3m x 3m, pista de caminhada e parquinho infantil, conforme projeto padrão desenvolvido pela pasta. Com isso, Petrópolis será uma das 500 cidades do país a receber o Arenas Brasil, lançado em 2024. O programa faz parte do eixo de Infraestrutura Social e Inclusiva do PAC Seleções.

