Pezão e Maria Lúcia Cautiero Horta, com quem é casado há 31 anosDivulgação

Publicado 06/10/2024 19:19 | Atualizado 06/10/2024 19:23

Aos 69 anos de idade, Luiz Fernando Pezão venceu a disputa pela prefeitura de sua cidade natal, Piraí. Com 100% das urnas apuradas, o ex-governador do Rio totaliza 58,58% dos votos, contra 41,42% de Arthur Tutuca.

A vitória acontece apenas três dias após o ministro André Mendonça, do STF, restituir os direitos políticos de Pezão. Conforme informou O DIA, a candidatura do agora prefeito eleito havia sido indeferida pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) em 2 de setembro.