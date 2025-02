Drogas apreendidas - Reprodução/PRF

Drogas apreendidasReprodução/PRF

Publicado 06/02/2025 15:52

Na noite de ontem (5), uma mulher de 30 anos foi presa com quatro tabletes de haxixe dentro de um ônibus na Via Dutra, em Piraí, na altura do bairro Caiçara. A droga que ela levava é conhecida como "haxixe ice", uma das extrações mais potentes da cannabis.

O coletivo, que estava vindo de São Paulo (SP) para Vitória (ES), foi parado em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Na abordagem, a droga foi localizada dentro da bagagem da passageira, que confessou o crime.



Em depoimento, a suspeita disse que receberia R$ 1.000 para levar a encomenda até um homem na rodoviária de Vitória. A mulher foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e vai responder por tráfico interestadual de drogas.