Publicado 05/12/2024 20:02

O trecho da Serra das Araras na altura de Piraí terá novas detonações na próxima semana. As próximas datas já divulgadas pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo (CCR RioSP) são 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de dezembro. De acordo com a concessionária, o horário continua o mesmo, sempre das 14h às 16h.

Durante o desmonte, a subida da Serra das Araras, na altura do km 226, ficará interditada, enquanto a pista no sentido Rio de Janeiro permanecerá operando normalmente. A CCR RioSP destaca que basta baixar o aplicativo AAP CCR Rodovias e ativar as notificações para receber atualizações sobre as detonações de rochas.



Para as operações de desmonte de rocha, a concessionária utiliza a técnica de “fogo cuidadoso”, que controla a vibração e reduz o ruído. Toda operação é previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras e órgãos competentes. A concessionária reforça a orientação para que moradores, comerciantes da região e motoristas programem suas viagens e evitem trafegar na área durante o período de fechamento da rodovia.



Segundo a programação, a última detonação de 2024 será no dia 19 de dezembro. A pausa entre os dias 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025 se deve ao aumento do movimento na rodovia durante o período de Natal e Ano Novo.