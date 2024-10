Pezão, neste domingo (6), durante a comemoração no Centro de Piraí - Reprodução/Vídeo

Publicado 06/10/2024 22:09 | Atualizado 06/10/2024 22:10

Após vencer a disputa pela prefeitura de Piraí com 58,58% dos votos, Pezão agradeceu à população de sua cidade natal e comentou o resultado. "Tenho certeza que é uma reparação que o povo fez a mim, que me enche muito de alegria e aumenta muito o meu compromisso de trabalhar pela cidade", disse o ex-prefeito de Piraí e ex-governador do Rio.

Pezão, que vai voltar à prefeitura da cidade onde nasceu exatamente 20 anos após encerrar seu segundo mandato, garantiu que a preparação para seu terceiro mandato vai começar amanhã (7). "A população de Piraí vai se surpreender com a minha determinação, com a minha garra e com a minha força de retribuir esse gesto que eles tiveram comigo de ganhar em mais de 99% das urnas. Estou muito feliz. Vamos ao trabalho. A partir de amanhã eu já começo a trabalhar pela cidade", completou Pezão.