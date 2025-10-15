Palhaço Topetão é atração infantil no Piraí Fest
Nesta sexta (17), o artista estará na festa que celebra o aniversário da cidade, com entrada gratuita
Palhaço Topetão é atração infantil no Piraí Fest
Nesta sexta (17), o artista estará na festa que celebra o aniversário da cidade, com entrada gratuita
Projeto Container do Esporte abre 240 vagas gratuitas em Piraí
Iniciativa oferecerá aulas gratuitas de vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo
Suspeito de cometer 14 furtos em duas semanas é preso em Piraí
Homem de 30 anos furtou quatro estabelecimentos somente na madrugada anterior à prisão
Homem é condenado por feminicídio triplamente qualificado de adolescente em Piraí
Luiz Paulo Alves Vieira Filho acumula penas que somam 35 anos e 6 meses de prisão em regime fechado
Suspeitos de abandonar cavalo amarrado em Piraí são localizados
Perícia concluiu que o animal foi deixado com vida na estrada
Homem que expulsou a mãe de casa é preso em Piraí
Ele foi autuado pelo crime de violência doméstica e familiar, na forma da Lei Maria da Penha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.