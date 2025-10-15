Publicado 15/10/2025 16:42

Nesta sexta-feira (17), o Palhaço Topetão será uma das atrações do 20° Piraí Fest, festa que celebra o aniversário da cidade entre os dias 16 e 19 de outubro de 2025. A entrada é gratuita.

Um dos artistas circenses mais populares do país, Topetão marcou época ao participar de um dos programas mais famosos entre as crianças dos anos 1990, o TV Xuxa Park, na TV Globo.

Recentemente, o artista lançou o clipe "Dia da criança é todo dia" em plataformas digitais como YouTube e Spotify, onde apoia de forma divertida o direito das crianças ao lazer e às brincadeiras sempre. O artista tem mais de 170 mil inscritos no canal do YouTube e além dos shows, ainda promove oficinas divertidas do Topetão.