As pautas envolveram agricultura, desenvolvimento rural, saúde e infraestruturaFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 15:09

Piraí - O prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, cumpriu nesta semana uma ampla agenda em Brasília, reunindo-se com ministérios, autarquias e órgãos federais para apresentar projetos, destravar investimentos e ampliar políticas públicas destinadas ao município. As pautas envolveram agricultura, desenvolvimento rural, saúde e infraestrutura – setores considerados estratégicos para o futuro de Piraí.

Desenvolvimento Agrícola e Turismo Rural: parceria com o MAPA e Embrapa



Em reunião com José Carlos Polidoro, assessor de Programas Estratégicos do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Pezão apresentou as potencialidades da agricultura local e discutiu formas de fortalecer o setor por meio do conhecimento técnico da Embrapa.



O encontro contou também com o secretário municipal de Turismo, Renan Cruz, e o presidente da Câmara Municipal, Júnior Rocha, ampliando o diálogo para o desenvolvimento do turismo rural integrado às cadeias produtivas da região. Entre os temas abordados estiveram estudos de solo, novas cadeias produtivas, ampliação da produção agrícola e estratégias para transformar o turismo rural em motor complementar da economia.



Assentamentos e Agricultura Familiar: apoio reforçado com o Incra



No Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o prefeito se reuniu com o ministro Paulo Teixeira, com o presidente do Incra, César Aldrighi, e com representantes da equipe técnica para tratar do fortalecimento dos assentamentos do município.



O debate envolveu atualização cadastral, créditos de fomento e ambientais, apoio às mulheres e jovens do campo e definição de atividades rurais que gerem renda de forma sustentável. A pauta reforçou o compromisso de Piraí com a inclusão produtiva e o desenvolvimento rural.



Saúde: implantação do CER é confirmada



No Ministério da Saúde, Pezão despachou com Mozart e Allan, da equipe do ministro Padilha, e recebeu a confirmação de um importante avanço para a rede municipal: a implantação do Centro Especializado em Reabilitação (CER) em Piraí.



A nova unidade vai ampliar atendimentos de fisioterapia, reabilitação física e outros serviços essenciais à população, fortalecendo o cuidado especializado no município.



Aeroporto Regional Piraí–Volta Redonda: projeto é retomado com a Infraero



Na Infraero, o prefeito participou de reunião com o assessor Zequiel e com Pedro Guerra e Wallace, da área comercial da estatal. O encontro tratou da retomada do projeto do Aeroporto Regional Piraí/Volta Redonda, iniciado ainda na gestão de Pezão como governador, mas que não avançou nos anos seguintes.



Segundo o prefeito, a obra é estratégica para todo o Sul Fluminense, pois tem potencial para atrair empresas, fortalecer o corredor logístico da Via Dutra, conectar a região a polos produtivos e apoiar cadeias industriais e o escoamento via Angra dos Reis. A Infraero se colocou à disposição para atualizar estudos e análises técnicas.



Piraí ampliando protagonismo no cenário federal



As agendas reforçam o empenho da atual administração em buscar, diretamente em Brasília, recursos e parcerias capazes de acelerar o desenvolvimento do município.



“Voltamos de Brasília com portas abertas e compromissos importantes firmados. Estamos trabalhando para que Piraí avance com planejamento, oportunidades e desenvolvimento para nossa gente”, afirmou o prefeito Pezão.



